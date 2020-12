Otepää torustikuehitusele jäi ette katkuhaigete ühishaud

«Ilmselt tuleb mõni luustik veel välja,» oletas väljakaevamisi juhtiv Tartu Ülikooli arheoloog, luu-uurija Martin Malve. «Märkasime surnute juures ka mõningaid esemeid, vööpandlaid.» Reedel, kaevamiste esimesel päeval, ei jõudnud arheoloogid pandlaid veel luustike juurest välja puhastada. Töö Tartu maantee ääres jätkub täna bussijaama poole liikudes. Malve sõnul on tegu arheoloogidele varasemast teada oleva, ilmselt 14. sajandi alevikalmistuga. Selle pindala ei osanud ta öelda, kuid märkis, et matused on toimunud ühel ajal, ilmselt sama katkuepideemia kestel.

«Seni leitud luustikud on kõik paaris maetud, välja arvatud üks,» seletas ta. «Oletame, et inimesed on perekonniti katku surnud ja siis ka koos maetud. Näiteks on siin koos maetud kaks last, täiskasvanu ja nooruk, täiskasvanu ja imik. Varasematel väljakaevamistel on leitud suuremaid ühishaudu, kus on koos olnud viis-kuus inimest.»