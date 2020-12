Noored püüavad autokooliõpetajate mainet parandada

Autokooli õpetaja maine kujundamise projekti juhi Annaliisa Raidjõe sõnul lähenetakse probleemile meedia kaudu. «Kuna ühe projekti tegemine on ­ülikooli õppe­kava järgi kohustuslik, valisimegi selle projekti, sest vähese eeltööga sai juba selgeks, et praegune seis on nukker,» selgitab erialasid lõimiva õppeaine ELU raames projekti algatanud Raidjõe.

Üks kaalukas põhjus, miks projekt algatati, seisneb ka selles, et suur osa sõiduõpetajatest hakkab pensionile jääma, kuid õpilaste arv autokoolides aina kasvab. «Praegu oleme jõudnud seisu, kus pea 30 protsenti õpetajatest on vanemad kui kuuskümmend aastat. See tähendab, et lähi­ajal jääb pea kolmandik õpetajatest pensionile. Lisaks on üldiselt viimase kümne aastaga õpetajate hulk vähenenud ligi 33 protsenti,» sõnab Raidjõe.