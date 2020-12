Einar Rull: nõuandeid läbi e-lukuaugu õpetamiseks

Tellijale

Koroona tingimustes on heaks õpetamiseks vajalik pidev tagasiside jälgimine ja kohanduste tegemine õpetamisse, et õpetataks eelkõige olulisi asju, mida veel hästi ei osata, kuid ollakse ometi juba võimelised ära õppima. Kes teevad seda edukamalt, õpetavad paremini. Lihtne? No vaevalt.

Nüüd käib õpetamine veidi teisiti küll. Õpetaja peab veidi hoolikamalt jälgima, kui palju sellest õpetamisest veebi kaudu ka pärale jõuab, ja kohandama õpetamist nii, et jõuaks rohkem.

Koroonaajal õpetamine käib nagu läbi lukuaugu. Seega peavad asjad olema paremini läbi mõeldud ning suunised selged ja täpsed. Kõik puust ja punaselt. Kõrvalised asjad on kergemad segama. Seega tulebki kohe tunni alguses kõigepealt paluda väga konkreetselt mobiiltelefonid, televiisori kaugjuhtimispuldid, mängukonsoolid ja kõikvõimalikud muud segajad hoopis teise tuppa viia.

Inglise keeles ütlevad õpetajad selle tegevuse kohta vallatult: Eliminate weapons of mass distraction! («Tehke kahjutuks tähelepanu hajutajad!» Inglise keeles on see kõlaliselt sarnane üleskutsega hävitada massihävitusrelvad – toim.)

Samas tuleb paluda õpilastel juba tunni alguses välja otsida kõik see, mida tunni jooksul vaja läheb, et hiljem otsimisele enam mitte aega kaotada.