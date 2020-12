Ott Tänak ja Martin Järveoja jäid Monzas küll katsevõiduta, kuid poodiumikohta see ei vääranud. FOTO: Bastien Baudin/Hyundai Motorsport GmbH

Ott Tänaku jaoks lõppes Monza MM-ralli teise kohaga, mis on küll tore, kuid veel enam kergitas suunurki ülespoole fakt, et ta aitas oma leivaisa Hyundai võistkondliku meistritiitlini. «Pühapäeval oli meie peamiseks sihiks koos Dani Sordoga finišisse jõuda, et kindlustada tiitel,» sõnas eestlasest rallimees.