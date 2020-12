Hava Kuks: tundsin puudust klassikaaslastest

Mul on iseõppimise harjumus ja võime oma aega planeerida. Iseenda tasemest ja tempost lähtudes teadmisi omandada on mugavam ja efektiivsem. Olles teadvustanud endale, miks ma õpin, saab õppimine õpitud ka ilma õpetaja lakkamatu kontrollita. Kui aga kevadise kaugõppe ajal hakkasin kodus istudes oma klassikaaslastest puudust tundma, siis nüüd on meil lõbusad ja sisukad videotunnid, mis neid mulle ikka meelde tuletavad. Minu arvates on videotundide eelis tavatundide ees see, et osas ainetes saab õpetaja juttu kuulates muuhulgas kohukest süüa, kitarri mängida ja käpikuid kududa.