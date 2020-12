Liisa Maria Artma: omavaheline tugi on tähtis!

Praegu on kõik kevadest juba õppinud. Õpetajad ja koolid on selleks rohkem valmis ja kõik on organiseeritud paremini. Keegi ei saa väga maha jääda, sest nüüd on iga päev veebitunnid. Ma ise olen ka kevadest õppinud. Üritan rohkem inimestega suhelda ja ennast ise mitte ära kaotada.