Veerandsajandit osalusdemokraatiat ja Eesti haridusvisioonide loomist

EHFi tegevus on liikunud probleemide tõstatamiselt üha enam haridusstrateegia ja hariduspoliitika põhisuundade väljatöötamisele ja kokkuleppimisele. Foorumitel on võetud vastu dokumente, mis on oluliselt mõjutanud nii hariduspoliitilise mõtte arengut kui ka hariduspoliitikat. Eesti haridusfoorumi töögrupp osales tihedalt «Eesti 2035» haridusvisioonide loomisel ja «Eesti haridusstrateegia 2035» koostamisel.

«Haridusstrateegia 2035» keskne idee on paindlikud individuaalsed õpiteed avatud haridusruumis. Kuna töökeskkond on pea igal eluetapil inimeste õppimise oluline osa, eeldab individuaalsete õpiteede ja avatud haridusruumi loomine tõhusa(ma)t koostööd töö- ja haridusinstitutsioonide vahel ning paremat õppimisvajaduse mõistmist kõigilt. Uus olukord, mille koroonaviiruse lained on kaasa toonud, on omakorda muutnud inimeste õppimise ja ümberõppimise vajadust ning samas ka mõningad võimalikud lahendused ja kriitilise kohad paremini kätte näidanud.