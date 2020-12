Üllatuslikult oli turu kõige aktiivsemaks meeskonnaks septembris NBA meistriks kroonitud Los Angeles Lakers, kes suutis meeskonda oluliselt sügavust lisada. Just see oli suureks probleemiks kogu põhihooaja vältel, kus mitmed mängumehed pidid plaanitust oluliselt rohkem minuteid väljakul veetma.

Lakersi kõige olulisem ülesanne oli Anthony Davise endale hoidmine. Seda ka suudeti ja erinevalt ekspertide arvamusele sõlmiti koostöö, mille kestvus on koguni viis hooaega. Davis otsustas nõnda pika lepingu teha eelkõige seetõttu, et tähtmängijal on olnud varasemalt probleeme erinevate väiksemate vigastustega ja nõnda kindlustas ta endale korraliku palgapäeva. Tehinguga pistab NBA üks parimaid kaitsemängijaid viie aastaga omale tasku 190 miljonit dollarit.