Koroonaromaani esimese peatüki pealkiri: «Maskitrall». Maskiga või maskita – see on küsimus! See hamletlik arutelu sai lõpuks selge lahenduse: valitsus ütles, et mask on teatud kohtades kohustuslik. Järgmine küsimus oli: aga kui maski pole, kas siis saab trahvi? Valitsus näitas üles tarkust, lootes, et inimesed on ise nii targad, et panevad maskid ette ja trahvimiseks pole põhjust.