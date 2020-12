Toomas Jürgenstein: koolikogemusega rahvahääletuse vastu

Vahel tundub, et kool on elu laboratoorium. Enamik täiskasvanuna ette tulevaid olukordi võib teatud arengufaasis esineda ka koolielus, õpetajatena püüame neid juhtumeid õpilastele mõtestada, analüüsida ning nii toetada õpilaste oskust teha hilisemas elus õigeid valikuid. Mitu haridusasutust, sealhulgas minu kodukool Hugo Treffneri gümnaasium, on võtnud oma motoks Vana-Rooma filosoofist ja riigimehest Senecast inspireeritud mõtte, et õpime elu, mitte kooli jaoks.

Olen ikka püüdnud kooli eesmärke ja lootusi sõnastada ka piltlike tsitaatide abil. Üks mu lemmikuid pärineb Hermann Hesse «Siddharthast»: luksuses kasvanud ja siis karmide askeetide hulgas elanud brahmaanipoeg Siddhartha on asunud kaupmees Kamasvami teenistusse ja viimane on kindel, et on Siddharthale palju õpetanud. «Kord, kui Kamasvami talle selgeks teha püüdis, et kõike, mida Siddhartha oskab, on ta õppinud temalt, vastas Siddhartha: «Säästa mind sellistest naljadest! Sinult olen ma õppinud, kui palju maksab korv kala ja kui palju protsente võib nõuda väljalaenatud rahalt. Mõtlemist ei õppinud ma sinult, armas Kamasvami, seda võiks sa parem minult õppida.»»