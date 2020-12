Peep Ehasalu: turism ei ole vaid meelelahutus

Oktoobrikuu KesKusis tõdes teoloog Toomas Paul, et turism on kokkuvõttes meelelahutus. Ja ühes hommikusaates märkis soomlaste armastatud Antto Terras, et turismi peab tegema ka Tallinnas ennekõike oma inimestele, eestlastele. Kahe lugupeetud inimese möödaminnes mainitud arvamused annavad turismist kõverpeegelduse ning turismiettevõtjate pöördumine põrkab taas kord vastu mõistmatuse müüri.