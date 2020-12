Kogukond ei teki üleöö, seda ei saa luua käsu­korras. Siin on taas koht kogukonna arendajal, kes aitab ikka tekkivatest raskustest üle saada, korraldab ­kohtumisi, soovitab kontakte ja rahastusallikaid. Kiirendab protsesse. Oleks parem, kui ta on vabatahtlik, aga pole ka hullu, kui see inimene on palgaline ametnik. Tähtis on, et ta oleks kogemustega suhtleja, üdini positiivne ja särasilmne, milleta on raske inimesi sütitada.