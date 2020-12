«Eks see on selline omamoodi uuendus,» mõtiskles Kirt Postimehega vesteldes, jätkates kriitiliselt. «Arvan, et see kehtib igal pool: midagi ei tasu liiga keeruliseks ajada. Äkki kästakse varsti mõlema käega visata? Mõistan, et võistlust tahetakse huvitavamaks ja atraktiivsemaks muuta, aga sportlaste seiskohalt pole see kindlasti parim idee.»