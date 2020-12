Liikumise Kodukant 2020. aasta uuringus Eesti 69 maapiirkondadega kohaliku omavalitsuse 4601 külas leiti tegutsemas 905 külaseltsi, 554 külavanemat ja 287 külamaja. Lisaks toimetab 442 kogukonna eestvedajat, keda peetakse või nimetatakse külavanemaks, kuid kellel erinevatel põhjustel puudub praegu mandaat. See tähendab, et ühel või teisel moel on organiseerunud 2115 küla ehk 46 protsenti küladest.