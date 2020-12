Terminit «kogukond» kasutatakse sageli, kuid selle tähendust mõtestatakse harva. Kogukonnas inimesed tunnevad üksteist ja suhtlevad omavahel, pakuvad teineteisele praktilist abi, mõistmist või tuge, neil on jagatud väärtused ja eesmärgid. Kogukonnas kogetakse solidaarsust, st tunnetatakse, et ollakse mingis aspektis sarnases olukorras ja koos tegutsedes on võimalik edasi liikuda, lahendusi leida.