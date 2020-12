Olgugi, et Eesti aasta küla 2017. aastal Läsna ja Loobu on naaberkülad Lääne-Virumaal Kadrina vallas, on nende külade elanikud justkui üks suur pere. Naaberkülade inimesi ühendab Läsna rahvamaja, mis aitabki moodustada ühist, kultuurset ja töökat kogukonda. FOTO: Erakogu