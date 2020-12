Luunja kooli heategev muusikaklipp palub toetada toidupanka

Laulus palutakse märgata abivajajaid ning tuletatakse inimestele meelde, et toidupangale annetada on õige tegu. Hanna Hilpus oli teemaga kursis, kuna inglise keele õpetaja Marika Loderaud oli toidupanga teemat ühes tunnis puudutanud. Ka lindistamisele mineva laulu sõnade autor oli Marika Loderaud.

«Südames sa leia ruumi neile, kel kõht on tühi. Rõõmsamaks sa muuda nende päeva, ja jõulupühi. Kingi aega, hoolimist või raha, ükski heategu iial pole paha.» Ainult neli rida!

Luunja keskkooli inglise keele õpetaja Marika Loderaua pähe kerkivad aeg-ajalt heategevad ideed, mis aga enamasti ideedeks ei jää. FOTO: Kristjan Teedema

Pärast paari päeva jagu katsetamist ja klaveri juures koosmusitseerimist olid õpetaja Signe Hansen ja õpilane Hanna Hilpus juba Tartus Elmet Neumanni stuudios lugu salvestamas. Heategu, mille mõju on esialgu veel raske hinnata, on nüüd helifailina valmis.

Toidupanga kommunikatsioonijuht Claudia Vihma on salvestise üle kuulanud ja leidnud, et see on armas heliteos, millel on suur potentsiaal kõnetada paljusid. Ta lisas, et kingitus on nii uus, et nad alles otsivad võimalusi, kuidas seda kasutada.

Kõik tuli tasahilju

Mõte tõmmata toidupangale tähelepanu hakkas Marika Loderaua peas arenema tasahilju. Sisseoste tehes oli ta ikka tähele pannud üle kaupluse kõlavaid reklaame, mis kutsuvad toidupangale annetama.

«Ja ma olen iga kord ka midagi ostnud – jahu, makarone või küpsiseid –, ning asetanud kraami punastesse majakestesse,» meenutas ta. Punased majakesed tähendavad toidupanga annetusautomaate, mis asuvad Sõbra Prismas ja Annelinna Prismas ning Rebase Rimis.

Nüüd sügisel sattus Marika Loderaud lugema uudist, kus öeldi, et tänavu on Eestis toiduabi vajavate inimeste hulk kahekordistunud, samal ajal aga vähenenud abistajate hulk, mistõttu on toidupanga varud kriitilises seisus. Kui õpetaja oli seni arvanud, et tema isiklik panus toidupangale on ainus, mis ta teha saab, siis nüüd hakkas ta mõtlema, et ta suudaks palju rohkem.

Kingi aega, hoolimist või raha, ükski heategu iial pole paha, ütleb laulusalm.

Õpetajale meenus popmuusika ajaloost Band Aid, grupp, kuhu kuulusid kuulsad Briti ja Iiri muusikud, kelle 1984. aastal loodud laul «Do they Know it’s Christmas» suunas inimeste tähelepanu Etioopia näljahädalistele. Seda laulu on õpetaja kümme aastat ka oma inglise keele tundides koos lastega enne jõule kuulanud.

Vaimusilmas nägi Loderaud juba, kuidas terve Luunja kool esitab ühe vägeva teose, mis tõmbab tähelepanu tühja kõhtu kannatavatele inimestele Eestis.

Aga kust selline laul paugupealt võtta või kuidas kooriproovegi korraldada, kui suur osa klassidest on distantsõppel?! Lõpuks taipas Marika Lo­de­raud, et õigupoolest oskab ta ka ise luuletada, tal on luuleraamatuid ilmunud. Vabal tunnil ta süvenes ja leidis riimuvad read. Saatis need meili teel muusikaõpetaja Signe Hansenile, kes ongi juhtumisi helilooja ja kel on oma bänd.

Luunja kooli solist Hanna Hilpus esitas laulu hingesoojuse ja veenvusega. Viisi autor on ta kõrval seisev õpetaja Signe Hansen, sõnade autor on õpetaja Marika Loderaud. FOTO: Kristjan Teedema