Eesti lühiuudised

Elu Marsi toetuse kasutamist hakkab hindama Anneli Ott

Eesti Konservatiivse Rahavaerakonna (EKRE) ettepanekul riigikogu katuserahast suurima summa saav abordivastane MTÜ Elu Marss plaanib raha kulutada teavituseks ja nõustamiseks. Kuigi tegemist on tervise- ja sotsiaalvaldkonna teemaga, hakkab MTÜ-le antud raha kasutamist kontrollima hoopis riigihalduse minister Anneli Ott (Keskerakond), nagu oleks tegu regionaalse investeeringuga. Riigikogu rahanduskomisjoni juht Aivar Kokk (Isamaa) ei osanud öelda, mil viisil võiks Elu Marsile antud toetus mõjutada regionaalset arengut. Kuigi Kokk peab katuseraha jagamist piisavalt läbipaistvaks, tunnistas ta, et saadikud ei pea kokkulepitud reeglitest kinni ja nii tuleb uue aasta alguses senist korda muuta. Rahandusministeeriumist öeldi, et kuna riigieelarve pole veel vastu võetud, siis sellest, millistele riigihaldusministri hallatavate programmide alla MTÜ Elu Marss tegevus sobiks, rääkida ei saa, samuti ei soovinud teemat selgitada EKRE riigikogulastest liikmed. ERR