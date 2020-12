Välismaa lühiuudised

Venemaa katsetas Süürias lahingroboteid

Venemaa katsetas Süürias lahingroboteid, ütles eile riikliku relvakorporatsiooni Rostehh peadirektor Sergei Tšemezov. Tema sõnul on robotid välja töötatud Kalašnikovi kontsernis ning samasuguste süsteemide loomise kallal töötavad veel teisedki ettevõtted. Vene relvajõududele on loodud mitu robotsüsteemi, nagu Uran-6 demineerimisrobot ning lahingrobotid Uran-9, Nerehta, Soratnik, Platforma-M ja Argo. Soratnikut, mida toodab Kalašnikov, võib kasutada tuletoetuseks, luureks, laskemoona ja kütuse veoks ning haavatute evakueerimiseks. Robot kaalub kuni seitse tonni ja võib liikuda kuni 40 kilomeetrit tunnis. Seadeldis on kaugjuhitav 10 kilomeetri raadiuses. Vene kaitseministeerium on varem teatanud Uran-6 ja Uran-9 robotsüsteemide kasutamisest sõjategevuses Süürias. Interfax/BNS