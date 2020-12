Heiti Hääle äripartnerite ümber kogunevad rahapesukahtlused

Muuga söeterminalini viiv pikk sirge teelõik on öösiti üks põrandaaluste kiirendusvõistluste lemmikasukohti, kuid rehve suitsetavatest sportautodest põnevam on see, mis toimub teisel pool traataeda Muuga vabatsoonis. Sealt leiame ettevõtted, mille kohale kerkib ühelt poolt rahvusvahelise rahapesu kahtlus ning mille seosed teisalt viivad kohalikku ärieliiti.