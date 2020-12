Põlema süttinud limusiinis sai kaks inimest vigastada

Tartumaal süttis möödunud nädala lõpus limusiin, milles viibinud kaheksast inimesest kaks said kergelt vigastada. Häirekeskus sai laupäeva varahommikul kell 6.42 äreva teate, et Tartu vallas Sinikülas on tuld võtnud limusiin Lincoln Town Car, kusjuures süttis ka autos olnud kast ilutulestikuga.