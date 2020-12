Pandeemia ähvardab büroohooned tühjaks jätta

Üks tänavuse aasta märksõnu on nii kinnisvaraturul kui ka kogu ühiskonnas kaugtöö. Domus Kinnisvara juhatuse liige Raul Reino sõnas, et nende valdkonna tuleviku olulisemaid küsimusi on praegu, kas inimeste tervist ja riikide majandust rünnanud koroonaviirus on jäädavalt mõjutanud inimeste töökorraldust ning virutanud maksahaagi büroopindade turule.

Ühelt poolt ei ole midagi imestada, et kaugtööga seonduv on üle maailma tähelepanu alla sattunud. Alguse sai temaatika New Yorgist, kus muidu elust pulbitsev Wall Street jäi juba koroonaviiruse esimese laine ajal peaaegu inimtühjaks. Vilka äritegevuse ja agara suhtlemisega kaasnes see, et Manhattanist sai üks esimesi viiruse epitsentreid USAs. Paljud ettevõtjad mitte ainult ei saatnud oma töötajaid koju, vaid ütlesid üles ka oma kallite büroode üürilepingud. The New York Times kirjutas, et paljud bürood on endiselt tühjad ja vaid 54 protsenti Manhattanilt lahkunud ettevõtjatest loodab, et nad saavad järgmise aasta suvel sinna tagasi kolida.