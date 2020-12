Majanduse lühiuudised

Veeberid ostavad puidutööstusfirma Textuur

Janek ja Franek Veeberile kuuluva Giga ASi tütarfirma AS Telver soovib omandada sajaprotsendise osaluse puidutööstusettevõttes AS Textuur. Konkurentsiametile esitatud koondumisteatest selgub, et AS Silva ja AS Telver sõlmisid 20. novembril aktsiate müügi lepingu, mille kohaselt Telver ostab Silvalt 35 protsenti Textuuri aktsiatest. Eesmärk on muuta Textuuri äri tootlikumaks ja efektiivsemaks, mis eeldab lisainvesteeringute tegemist Textuuri tootmisbaasi. Kuna Silval puudub investeeringute tegemiseks huvi ja võimalus, soovib Silva ärist väljuda. Praegu kuulub Telverile 15-protsendine osalus ning Telveri tütarettevõtjale OÜ Telver Investeeringud 50-protsendine osalus Textuuris. BNS