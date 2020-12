FSB näeb paljudes Vene tippteadlastes spioone

Viimase 20 aasta jooksul on FSB vangistanud kümneid Vene­maa tippteadlasi. «Spioonidest teadlaste» jahtimine on FSB-le prioriteediks saanud ning vangistatuid leiab igast Venemaa otsast, vahendab väljaanne Novaja Gazeta.

Teadlased on luureagentuurile lihtne saak, sest neil on ligipääs salastatud infole, nad on rahvusvahelise võrgustiku osad ja käivad sageli välisreisidel.