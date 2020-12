Traditsioonilisuse ja tänapäevasuse kombinatsioon riukalikus pillerkaaris

Vaatemänguline, haarav ja visuaalselt võrratu lavastus «Peer Gynt», mille ainuke kitsaskoht on see, et vaatajal on kõigi loo sündmustega raske järge pidada. Kahe vaatamiskorra järel tundub, et lavastuse käigus juhtub lihtsalt nii palju, et vaataja ei tohi hetkekski tähelepanu kaotada. Samas peab jõudma imetleda ka unenäolist lavakujundust, mitmekülgset koreograafiat ning Solveigi (Liisbeth Kala) kurbkauneid lauluviise.