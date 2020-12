Kaimar Karu: vaja on paradigma muutust

Miljoneid väärt katusepapirulli­ omavahel ära jaganute avalik nimekiri on muidugi kena žest. Tublisti parem, kui eelarvereale «prügimajandus» või «import-eksport» kirjutada, kui laenata teleklassikast. See ei muuda aga praktikat mõistlikuks. Päevavalgus ei hävita tänapäeval enam isegi vereimejaid, ammugi siis tobedusi.

Sadade rahasaajate hulgas on kahtlemata mitu, kellele see summa on kriitilise loomuga, ning nende tähtsust ei saa me pisendada ega vajadusi eirata. Tervikuna on selline otsustus- ja jagamismudel aga lühinägelik ning kaugel kestlikkusest. On aeg lõpetada regionaalpoliitika külge ennast «aga teeme ju midagi» puugina haakinud ja selgelt liiga pikale veninud eksperiment.