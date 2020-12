Karmimate piirangute kütkeis Rootsi ootab pinevalt jõulujuhtnööre

Kuigi täpsemaid juhtnööre oodati juba eelmisel nädalal, selguvad pühade perioodil kehtima hakkavad reeglid ilmselt kas homme või neljapäeval. Uudisteagentuuri TT kätte jõudnud töödokumendi järgi pole inimestel siiski loota, et neile öeldakse täpselt, mitu inimest nad tohivad külla kutsuda – väidetavalt seisab soovituses, et lävida tuleks väiksemas ringis.

Arstid ja teadlased sünged

«Me pole öelnud ühtegi arvu, kuid juba varasemast on norm kaheksa inimest,» lausus TT-le Rootsi rahvaterviseameti peadirektor Johan Carlson, viidates avalikel kogunemistel osalejatele seatud ülempiirile, mis kodustes oludes pole siiski seaduse jõuga, vaid soovituslik. «Me ei taha seada täpset ülempiiri, sest perekonnad ja asjaolud on väga erinevad.»

Rahvaterviseameti ettepaneku järgi jääb igaühe enda kohuseks hoolitseda, et reisimine kulgeks nakkuse leviku seisukohast ohutult, see tähendab, et juba ette tuleks tagada, et Covid-19 sümptomite tekkimisel oleks võimalik kas end sihtkohas isoleerida või ohutult tagasi koju jõuda.