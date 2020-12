Rahvusvahelised ettevõtlusvõrgustikud on keerukad ning sageli pole kerge eristada ausat ja eetilist äri võimalikust rahapesust. Seda enam, et tavad ja kombed on viimase paari aastakümnega muutunud kardinaalselt.

Veel sajandi algul vaadati koolikiusamisest sageli mööda või ei peetud seda tõsiseks probleemiks. Peresuhted olid peresisene asi ja naljalt keegi sellesse ei sekkunud. Reeglid avaliku raha kasutamiseks olid tublisti vabamad ja tooteid ja teenuseid hangiti lihtsalt parema äranägemise järgi. Ja äritegevuse kombed olid samuti tunduvalt robustsemad.

Sellest ajast on palju vett merre voolanud ja ühiskonna hoiakud, vähemalt demokraatlikes ühiskondades, oluliselt nõudlikumaks läinud. Põhiliselt puudutab see tugevama õigust talitada oma parema äranägemise järgi, tunda naudingut võimust ja ajada varandusi kokku vahendeid valimata. Praeguste standardite järgi on nii mõnigi kasutusel olnud äriskeem rahapesu.

Küllap on paljudel aastakümnete taha vaadates võimalik tõdeda, et viisi, kuidas kunagi sai toimitud, ja asju, mida normaalseks peetud, praegu õigeks pidada ei saa. See äratundmine muudab meie olevikku, kuid minevikku muuta ei saa keegi. Ometi tuleb toime tulla ka mineviku varjudega.

Et saavutada põhimõttelist muutust läbipaistvama äritegevuse poole, tuleb hämaraid skeeme lahata.

Selleks et saavutada põhimõttelist muutust läbipaistvama äritegevuse poole, tuleb hämaraid skeeme ja võrgustikke lahata. Isegi kui paljud juhtumid on seaduse silmis aegunud ja nii mõnigi side reaalsuses katkenud, on avalikkuse pidev ja teravdatud tähelepanu aluseks sellele, et tuleks muutus, nii nagu see on tulnud võitluses koolikiusamise või korruptsiooniga.

Luues rahapesu suhtes nulltolerantsi, on võimalik loota, et äripartnereid otsides uuritakse põhjalikumalt tausta, et mitte heita varju oma ettevõtetele või sattuda ise rahapesukahtluse alla, kasvõi üksnes seose kaudu, mis võib rikkuda maine.

Kuid küsimus pole üksnes maines ja ärieetikas. Rahapesul on otsene julgeoleku mõõde. Tänapäeva tihedalt läbipõimunud maailmas kasutatakse rahapesu aktiivselt selleks, et mõjutada poliitilisi protsesse strateegiliste konkurentide juures – nii näiteks kasutatakse Venemaalt välja viidud raha selleks, et toetada poliitilisi äärmusi lääneriikides eesmärgiga külvata ebastabiilsust neis ühiskondades. Musta raha kantimine võimaldab ka Venemaa majanduslikul ja poliitilisel eliidil kindlustada oma positsiooni riigi ja rahva kontrollimisel.