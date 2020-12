Ainulaadsed juhtumid eesti kunsti ajaloos

Liivat selgitas tagamaid. 1990. aastate alguses oli Tartu kunstimuuseum saanud palju raha ja Liivati sõnul teinud tema ateljees «tühjendusmüügi», st ostnud ära kõik, mis tal oli seisma jäänud. Aga kõigil loojatel on ebaõnnestumisi ja nende eksponeerimine elutöö näitusel on ainulaadne kuritegu. Kunstnik nendibki pahaselt: «Nad ei pannud üldse välja minu uusi töid.»

Solarise galeriis on näha kõige viimased üheksa, mida ta maalis pärast näitust Tartmusis (lisaks kuus varasemat). Nendest üheksast oleks võinud ehk ühe välja jätta, aga just nii saame olla tunnistajaks, et üle 90 aasta vanune kunstnik on endiselt kõrgvormis. See on harukordne, kui mitte ainulaadne juhtum eesti kunsti ajaloos.