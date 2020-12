Teadlased ja arstid näevad viirusetõrje lootuskiirt varajases koolivaheajas

Tellijale

Paljunemistegur R, mis poolteist nädalat tagasi oli professor Krista Fischeri sõnul umbes 1,1, on tõusnud uuesti 1,2 peale, mis tähendab, et viirus levib Eestis tõusvas tempos. Eile oli haiglates Covid-19-patsiente 262, viimastel päevadel kasvab haiglapatsientide arv umbes kümmekonna võrra päevas.

Viiruse laialdane ja hoogustuv levik on kõige kriitilisem Eesti meditsiinisüsteemi vastupidavuse seisukohalt. Tartu Ülikooli kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna juht, Lõuna meditsiinistaabi asejuht professor Joel Starkopf on konkreetne: «Tartu Ülikooli kliinikumi seisukohast on oluline, et Eesti elanikkond mõistaks viimase nädala rekord­arve – seda nii koroonaviirusega nakatunute kui haiglaravi vajajate osas.»

Starkopfi sõnul on võimatu üle hinnata hajutatust nii noorte kui ka eakamate seas, kontaktide vähendamist, maski kandmist ja ka kätehügieeni. «Äärmiselt oluline on, et vähimategi haigussümptomite korral jäädaks koju, ei mindaks kooli või tööle.»