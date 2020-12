Põhjused millegi tegemiseks või tegemata jätmiseks erinevad suuresti, ka terviseotsuste ja -käitumisviisi valikul. Oleks väga lihtne, kuid äärmiselt ekslik väita, et rinnavähi sõel­uuringul naised ei osale, sest neil pole infot või nad ei hooli oma tervisest.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Riia Stradiņši ülikooli teadlased uurisid 50–69-aastaseid Eesti ja Läti naisi, kes kuuluvad ka rinnavähi sõeluuringu sihtrühma. Tulemuste analüüsil leiti, et sõeluuringul osalemise otsuse mõjud võib tinglikult jagada kolme suurde rühma: harjumuslikud, praktilised ja emotsionaalsed. Kahte viimast on rohkem uuritud ja teadvustatud. Praktilise poole pealt näiteks ei sobi naisele sõeluuringu aeg või on keeruline perekondlike või tööga seotud põhjuste pärast kohale minna, emotsionaalselt võib osalemist takistada hirm protseduuri või haigusest teadasaamise ees.