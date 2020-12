Iverson Ng: alanud on uus väärtussõda

Eesti on Euroopa Liidu liige olnud 2004. aastast, Nõukogude Liit varises kokku 1991. aastal. Enne ELiga liitumist suutsid eestlased mingil moel oma nõukogude pärandist – institutsioonidest ideoloogiateni – lahti saada. ELiga liitudes lubas Eesti järgida kogumit ELi väärtusi, sealhulgas inimväärikust, inimõigusi ja võrdsust. Need väärtused ei ole pelgalt tühjad sõnad, vaid õiguslikult siduvad avaldused.

Konservatiivse mõistuse jaoks oleks mugav langeda narratiivi ohvriks, et liberaalid ohustavad Eesti traditsioonilise pere väärtusi, toetades homoseksuaalide võrdset õigust seaduslikult abielluda. Kui nende konservatiivsete eestlaste jaoks näivad liberaalid vaid kritiseerivat abielureferendumi algatajaid, võib referendumi toetamine neile paista veenva variandina, eirates tõsiasja, et see algatus võib viia Eesti Vabariigi eksistentsiaalse kriisini.