Eestlane päästab preeriaindiaanlaste keelt

Alates 11. detsembrist jõuab kinodesse Liivo Niglase uus dokumentaalfilm «Keelepäästja». See räägib ühe väljasuremisohus preeriaindiaanlaste keele päästmisest eesti keeleteadlase Indrek Pargi eestvõtmisel. Praegu kirjutab Park üles Missouri jõe ääres Põhja-Dakota preerias elavate mandanite keelt. Tal on palju suurem eesmärk kui ainult selle jäädvustamine tulevastele põlvedele – ta on võtnud südameasjaks mandani keele elluäratamise, selle taastamise igapäevase suhtluskeelena.