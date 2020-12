Ene-Margit Tiit: statistika kui argument

Kõigepealt väide «Praegu, pärast aastakümneid Nõukogude Liidu ajupesu […] ei eristata ka vabas Eesti rahvusriigis enam rahvuse järgi». Mida see tähendab? Kes ei erista? Statistikaamet esitab avalikus rahvastikustatistikas eestlaste kohta rohkem jooksvat teavet, kui seda kunagi varem on tehtud. Lisaks eestlaste arvule igal aastal on statistikaameti avalikus andmebaasis andmed eestlaste loomuliku iibe ja emakeele kohta, rahvuste kaupa on eristatud elanikkonna paiknemine Eesti pinnal, aga ka tervisenäitajad, oodatav eluiga jne. Statistikat esitatakse lisaks rahvusele veel Eesti elanike kodakondsuse, sünnikoha, põlvnemise, st vanemate ja vanavanemate sünniriigi, emakeele ja eesti keele oskuse kohta.