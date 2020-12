Tänavu kevadel hakkasin elu uuesti lahtiste silmadega nägema ja leidsin kogemusnõustajate koolituse. Minu varasem töö oli samuti tihedalt nõustamist täis, aga see polnud elamise õpetus. Tagantjärele mõistan, kuidas värske vähihaige, rääkimata pereliikmetest, vajaks(id) tibake abi, sest haigus muudab elu totaalselt. Inimestel on vastused tihti küsimustele peas olemas, vaja oleks vaid võimalust kõva häälega lugu ära rääkida. Ise olemegi need, kes end aidata saavad.