Kaks aastat tagasi pakkusid Tartu Ülikooli teadlased välja alternatiivse uuringu, mis on küll kallis, aga võiks vähki haigestumist vähendada. Edu saavutamine eeldab, et arstid muudavad praktikat ja rohkem naisi tuleb uuringusse. Kaugele arenenud vähi ravi on aga veel kallim ja tihti edutu, sestap pole kaotada suurt midagi – naistearstid koos haigekassaga otsustasid alates jaanuarist muuta sõeluuringu disaini.