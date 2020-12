Tartu kultuuri lühiuudised

Ligi tunnise vaatemängu peategelased on paksus laanes elavad õde-venda Prõmm ja Nehh, kelle elu lööb segamini ootamatu külaline. Mängivad Jan Erik Ehrenberg, Marin Mägi-Efert ja Helgur Rosenthal. Näidendi on kirjutanud ja lavastanud Kadi Haamer, kunstnik Maarja Meeru, animatsioonid on teinud Roland Seer, heli- ja valguskunstnik on Taavi Toom.