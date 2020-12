Metalli hind tõuseb maailmas võimsalt

Vase hind on kerkinud peaaegu kaheksa aasta kõrgeimale tasemele, rauamaak on selle aasta enim kallinenud varaklass. Teiste metallide, nagu alumiinium ja tsink, hind on kallinenud alates septembri lõpust 15 protsenti ning alates mai keskpaigast 40 protsenti või rohkemgi.

Tööstuslikud metallid on majanduses kõige tähtsamad, sest need on oluline tooraine kõiges, alates elamuehitusest ja lõpetades elektriautodega. Nende hind on eriti tundlik Hiina tööstusaktiivsuse suhtes, sest see riik annab umbes poole nende metallide maailmanõudlusest.