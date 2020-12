Heljo Männi heldelt jagatud elu

Veel paar kuud ja siitsamast lehest saanuks lugeda Heljo Männi 95. sünnipäevale pühendatud õnnitlustest, headest soovidest ja tänutundest kantud artiklit. Joon pikale ja loomeküllasele elule sai alla varem. Kuid tänutunne jääb. Männi lastele kirjutatud värsse teab kasvõi une pealt peast lugeda igaüks meist. Jah, ehk isegi teadmata, kes need read kirjutas. Suur hulk luuletusi said aja jooksul lauludeks, mida kuuldi saatest «Entel-tentel», õpiti ning õpitakse lasteaias ja koolis. Kui mõtleme veel telesse läinud Mõmmile ja «Nõiakivi» lugudele, siis võiks öelda, et Männil on oma osa meie kõigi lapsepõlves ja kujunemisloos.