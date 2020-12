Tehnika lühiuudised

Põlev jää maagaasi pakendamiseks

Singapuri ülikool andis teada, et nad on valmis saanud tehnoloogia, millega kiirelt valmistada maagaasist (koosneb metaanist) ja veest tahket ollust – metaanhüdraati –, mida on ohutum ja lihtsam transportida kui veeldatud või survestatud maagaasi. Maagaas veeldub –162 kraadi juures ning selleni jõudmiseks tuleb kulutada palju energiat. Looduses leidub veemolekulide vahele kapseldatud tahket jääd, aga sellise materjali moodustumine võtab aega miljoneid aastaid. Metaanhüdraadi varud maailmameres on väga suured, kuid selle ammutamisest on hoidutud, sest kontrollimatult veepinnale ja välisrõhu kätte sattudes paiskuks sellest atmosfääri metaani, mis on üle 20 korra intensiivsem kasvuhoonegaas kui süsihappegaas. Rääkimata välja keemilist protsessi, on leiutise kohta teada, et sellise aminohappe nagu trüptofaan lisamine vette (koos teiste salajaste koostisosadega) võimaldas jääplokki mahutada 90 korda selle ruumalast suurema koguse metaani. Selline materjal on püsiv ja plahvatusohutu –5 kraadi juures. Sel moel põleva jää moodustumine kestab veerand tundi. Huvitav, kas ka näiteks vesinikku võiks samal moel sobilike lisaainetega veemolekulide vahele mahutada?