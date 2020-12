Leierkastimehe ahvike kalpsab Hollywoodis

Seda peaksid vaatama ka need, kes 80-aastastest mustvalgetest filmidest suurt ei hooli. Tegemist on väga tänapäevase looga sellest, kuidas meedia ja need, kes seda juhivad, avaliku arvamusega manipuleerida suudavad. Nagu näha «Mankist» ja «Kodanik Kane’ist», töötas see suurepäraselt juba ammu enne sotsiaalmeedia võidukäiku ja esimest hüüatust «Feik njuuz!». Imekspandav, et see film ei linastunud enne USA presidendi valmimisi. Aga võib-olla oli see just Netflixi vastutustundlik otsus?