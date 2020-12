Viimase Norstati reitingu järgi on Eesti 200 toetus 14,7 protsenti, samas kui pikalt kolmandat kohta hoidnud EKRE toetus on 13,6 protsenti. Vahe ei ole suur, aga trendid räägivad selget keelt – alates novembri algusest on Eesti 200 toetus kosunud 5,7 protsenti, samal ajal on EKRE kaotanud 3,4 protsendi jagu toetust.