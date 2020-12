Uuselamurajooni vimkavendade elu lasteraamatus

Jana Maasiku lasteraamat «Õnnekaare õed ja vimkavennad» on lugu seitsmeaastase Lenna elust Õnnekaare tänavas. Teose avaldas kirjastus Tänapäev ning illustreeris Sirly Oder. Raamatu käsikiri märgiti ära lastejutuvõistlusel «Minu esimene raamat» ning autor on öelnud, et sai selle kirjutamisel inspiratsiooni Astrid Lindgreni Bullerby laste lugudest.