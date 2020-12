Nüüd on risk end juba ära tasunud: panga digitaalse krediitkaardi portfell on juba üle miljoni euro.

«Rootsi on väljakujunenud turu ja harjumustega riik, kus konkurents on tihe, turg on konservatiivsem, aga me oleme rahul ka väiksema turuosaga. Holmi nimi kui selline on rootslastele suupärane, kuna holm tähendab rootsi keeles saart,» sõnas Klettenberg.