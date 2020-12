Keskkonnaminister teeb metsanduse arengukava juhtkogu väiksemaks ja asjatundlikumaks

«Tundus, et proovida sama juhtkogu uuesti motiveerida või ükshaaval liikmeid vahetama hakata ei oleks hea ega mõistlik,» ütles Epler Postimehele. Ta lisas, et tegu pole vaid teadlaste koguga, esinduse saavad kõik seaduses ette nähtud huvirühmad.

«Enne uue juhtkogu kokkukutsumist plaanin nõu pidada ministeeriumi ametnike ja väliste ekspertidega, et täpsustada uue juhtkogu rolli protsessis,» täpsustas Epler. «Isiklikult arvan, et arengukava sisulise ettevalmistamisega peavad tegelema valdkonna eksperdid. Juhtkogu peab hoidma ajaplaani ja vaidlusküsimustes väga kindla fookusega tegelema kokkuleppe otsimisega, et asi edasi liiguks.»