Johnson läheb Brüsselisse lepet päästma

Formaat on ammendunud

Viimase nädala jooksul palehigis lahendusi otsinud pealäbirääkijad Michel Barnier ja David Frost said ülesandeks liidrite kohtumise eel peamised probleemkohad kindlaks määrata. The Timesiga rääkinud Briti valitsusallika sõnul on aga selge, et pealäbirääkijate tasandil on kõnelused ummikusse jooksnud ja see formaat on end ammendanud. See tähendab, et kui saavutatakse läbimurre, peab see tulema kõrgeimal poliitilisel tasandil.