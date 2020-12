Eesti lühiuudised

Tarbijakaitse trahvis ERRi filmi näitamise eest

Kalev Kallo lahkub Tallinna volikogust

Kahe erakonna ühinemine on lõpule jõudnud

Elurikkuse Erakonna ja Eesti Vabaerakonna ühinemine on lõpule jõudnud ning uus erakond nimega Eesti Tulevikuerakond teisipäevast äriregistris registreeritud. Erakond teatas, et ühinemisprotsess osutus eeldatut pikemaks ja vaevalisemaks. «Suurimaks takistuseks ja viivituse põhjustajaks osutus jäik bürokraatlik süsteem, mille on loonud meie seadusandja ehk riigikogu. Alles kohtu poolt tehtud õiglased otsused andsid rohelise tee uue erakonna registrisse kandmiseks,» edastas erakond. Augustis kinnitasid mõlema erakonna üldkogud ühinemise üheks. PM

Järvamaa naine sai kätte 740 000-eurose lotovõidu

25. novembril võitis Järvamaalt pärit mängija Bingo lotoga 739 322 eurot ja 90 senti. Eile käis ta oma võitu vormistamas. Tegu on haridusvaldkonnas töötava Järvamaa naisega, kes ostis ühe mänguväljaga võidupileti Paide Maksimarketist. Suurvõidu toonud piletit ostes tal mingit erilist tunnet polnud, aga kui ta saates kaasa mängides mõistis, et on võitnud, olid tal enda sõnul «närvid ikka päris läbi». Tema suurvõidust teab praegu vaid abikaasa. Et naine on alati toetanud heategevusprojekte, kaalub ta nüüd veidi suurema summa annetamist heategevuseks. PM