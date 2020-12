Ene Kallas: maalt ja hobuseta pilk rohekaardile

Ootused võivad oodata, sest bussijaamast astub välja tädi Maali. Rätik tiidsalt pähe tõmmatud, mask sündsalt näo ees. Vaatab natuke nõutu näoga taksosid, vaagib mõttes pensipäevani jäänud aega ja otsustab ühistranspordi kasuks. Takso on teatavasti kallis. Ja nii uhke välimusega autoga sõitmine võib röövida tema väikesed säästud. Kuidagi on aga vaja jõuda kliinikusse. Aeg on kinni pandud ja puha. Pool aastat tagasi. Maali teab täpselt, et sinna viib üks tramm.