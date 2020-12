Üks Nobel võib tulla lähiaastatel Eestisse

Probleemid, mis meie innovaatilisena tajutava ühiskonna habrast edu võivad väärata, on lahendamist väärt. Nimelt ennustatakse tööjõu tuntavat puudujääki juba lähiaastateks, eriti kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvates tehnika- ja teadusvaldkondades. Eesti riigi hiljutises tööjõuprognoosis tõdetakse, et juba ületulevaks aastaks on loodus-, täppis- ja tehnikateaduste valdkonnas puudu 55 000 töötajat. Osalt on sellise puudujäägi tekkimise põhjus, et noored neid alasid piisavalt kõrgelt ei hinda.