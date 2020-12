Oliver Mõttus: minu Euroopa on lubadus

Kahtlemata on Euroopa arengu teel ette tulnud ka probleeme ja raskusi, kriise ning kannatusi. Kõigile ei meeldi alati arusaam nendest ideaalidest ning vahel unustatakse need ka praegusel sajandil ära. Vaadakem Poolat ja Ungarit või teisi Euroopa riike rändekriisi ajal. Euroopa pole ikka veel perfektne, kuid seda ainult seetõttu, et inimesed ise pole perfektsed. Kuid paljud miljonid vaatavad, hoolimata meie apsudest ja probleemidest, ikkagi just Euroopa riikide, mitte USA poole. Vaatavad lootuses, et aitame ka neil seista meile nii tavaliseks saanud põhimõtete eest. Lootuses, et ühel päeval saavad ka nemad elada rahus ja vabaduses. Me ei aita neid küll tihti piisavalt ning vahel üldse mitte, aga juba meie olemasolu on nende jaoks tähtis. Kui USA hülgas Iraani tuumaleppe, ruttasid Euroopa suurriigid seda ise garanteerima. See näitab, et on olemas midagi paremat, mille poole pürgida.